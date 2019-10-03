Проект ТПУ «Лианозово» доработали с учетом мнения москвичей

Москва, 3 октября. Дополнительные пешеходные переходы построят на транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Лианозово», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В четверг состоялось заседание градостроительно-земельной комиссии под председательством мэра столицы Сергея Собянина. Члены комиссии одобрили скорректированный проект планировки ТПУ.

На базе одноименной станции метро создадут объекты общей площадью 52 тыс. квадратных метров. Здесь построят торговый центр, аутлет-центр.

По просьбе москвичей в план включили строительство подземных переходов и паркинга. Ранее сообщалось, что в Нагорном районе Москвы начались подготовительные работы перед строительством дома по программе реновации.

В нем появится несколько квартир для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такие квартиры будут строить и в других домах программы обновления жилого фонда столицы.