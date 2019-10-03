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Началось строительство дома по реновации в Нагорном районе Москвы

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Началось строительство дома по реновации в Нагорном районе Москвы

Москва, 3 октября. Строительство жилого дома по программе реновации началось в Нагорном районе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дом возводят на Варшавском шоссе, строительство планируют завершить в 2022 году. Как рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, начались подготовительные работы.

Трехсекционный дом построят по индивидуальному проекту. Три квартиры оборудуют всем необходимым для маломобильных граждан.

В доме появятся помещения для консерьержей, кладовая и комната для хранения детских колясок. Напомним, что программа обновления жилого фонда в Москве началась в 2017 году. 

Ранее сообщалось, что в Бабушкинском районе сдали дом по программе реновации. В Бескудниковском районе расселяют два дома.

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