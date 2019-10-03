Москвичам предложили оценить функционал МЭШ

Москва, 3 октября. Горожанам предложили оценить функциональность сервисов «Московской электронной школы» (МЭШ), говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Голосование запустили на портале проекта «Активный гражданин». Для москвичей подготовили несколько вопросов, они также могут предложить идею развития сервиса.

Проект МЭШ заработал в 2016 году, им пользуются ученики, педагоги и родители. К программе подключились 1457 столичных школ.

В создании МЭШ приняли участие более 50 тысяч педагогов. Они публикуют свои рекомендации по подготовке к урокам.

Ранее сообщалось, что восемь учителей получили гранты в рамках «Московской электронно школы». Столичные власти уверены, что этот проект помогает улучшить систему образования.