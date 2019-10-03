Белку-летягу впервые заметили в Москве

Москва, 3 октября. Белку, занесенную в Красную книгу, заметили в Ульяновском лесопарке, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Летягу обыкновенную увидели жители района Ново-Переделкино. Она получила такое название благодаря особенностям строения тела — складкам кожи, которые позволяют животному парить во время прыжка.

Белка может совершать прыжки на расстояние до 50 метров. Животные обычно активно передвигаются в ночное время суток.

В Мосприпроды добавили, что местные белки-летяги размножаются в дуплах деревьев. Ежегодно у пары белок могут появиться на свет 2-5 детенышей.

Ранее сообщалось, что в Москве-реке заметили семью бобров. По мнению экспертов, это говорит об улучшении экологической ситуации в регионе.