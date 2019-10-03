Мокрый снег с дождем ожидается в Москве на выходных

Москва, 3 октября. Дождь с мокрым снегом ожидается на выходных в столичном регионе, сообщили в Гидрометцентре России.

В субботу температура воздуха в Москве составит 8-10 градусов тепла, в воскресенье похолодает до 3-5 градусов тепла. Ветер усилится до 15 метров в секунду, пишет РИАМО.

6 октября синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. В Подмосковье в ночное время суток ожидаются заморозки на почве. Следующая рабочая неделя начнется с прохладной погоды.

Ранее синоптики сообщили, что в Петербурге на выходных ожидается первый снег.