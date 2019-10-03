Фрагменты сосуда эпохи неолита нашли в центре Москвы

Москва, 3 октября. Фрагмент древнего керамического сосуда времен неолита нашли во время раскопок в Москве, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты считают, что находка принадлежит к 4000-3500 году до нашей эры. Древний сосуд обнаружили археологи в районе Гоголевского бульвара.

Сосуд представляет собой около десяти черепков ямочно-гребенчатой керамики. Ученые назвали чудом, что в столице сохранились такие древние артефакты.

По словам главы департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, это доказывает, что почти 6000 лет назад на территории Москвы жили люди. Все найденные предметы после классификации попадут в музеи, передает «МИР24».

Ранее сообщалось, что на Сретенке нашли старинные курительные трубки, подсвечники и монеты. А в парке «Зарядье» ученые обнаружили деревянный крест с изображением Сергия Радонежского.