Школьников и студентов пригласили на форум молодых предпринимателей Москвы

Москва, 3 октября. Форум «Молодой предприниматель Москвы» состоится 12 октября на площадке MainStage, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Ожидается участие более 15 тысяч человек. Заммэра Москвы Наталья Сергунина пригласила на форум школьников и студентов, которые интересуются бизнесом.

На площадке выступят известные эксперты, они расскажут, как сделать первые шаги к успешному предпринимательству. По итогам форума 100 человек получат возможность развивать свое дело в бизнес-акселераторе.

Победителям конкурса стартапов подарят сертификат на курс МВА Intensive, пишет РИАМО. Ранее столичные власти сообщили, что в 2019 году было зарегистрировано почти 45 тысяч новых индивидуальных предпринимателей.

Это говорит об экономической активности региона и о поддержке, которую правительство Москвы оказывает бизнесу. Для них создаются специальные условия, в том числе налоговые каникулы и различные льготы.