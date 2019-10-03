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Станцию «Покровское-Стрешнево» добавили на схему московского метро с МЦД

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Станцию «Покровское-Стрешнево» добавили на схему московского метро с МЦД

Москва, 3 октября. На схеме метро МЦД появилась станция «Покровское-Стрешнево», сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Профильный департамент принимал предложения от москвичей по улучшению схемы метро с первыми двумя Московскими центральными диаметрами. В общей сложности поступило более сотни предложений.

Москвичи предложили сделать карту более компактной и изменить яркость цветов. Полезные предложения будут учтены при создании схемы метро.

Планируется также внести информацию о тарифных зонах МЦД.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новые станции Большой кольцевой линии помогут на 15% разгрузить центральные станции метро, они также улучшат транспортную доступность нескольких столичных районов.

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