Дом в Бабушкинском районе Москвы сдали в эксплуатацию в рамках реновации

Москва, 3 октября. Дом по программе реновации ввели в эсплуатацию в Бабушкинском районе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

Здание возвели на улице Коминтерна. Как рассказал глава департамента Сергей Левкин, 17-этажное здание было определено в качестве стартовой площадки для расселения, пишет АГН «Москва».

В этом доме появились квартиры для людей с ограниченными возможностями здоровья. В них нет порогов, а розетки расположены на уровне, который доступен людям, передвигающимся на инвалидной коляске.

Левкин отметил, что такие дома серии «Доммос» будут строить и в других районах Москвы. Напомним, что программа обновления жилого фонда стартовала летом 2017 года.

Ранее сообщалось, что в Люблино появится дом по программе реновации. Его планируют построить к 2021 году. В Бескудниковском районе столицы началось расселение двух жилых домов.