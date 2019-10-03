Росстат назвал число коренных москвичей

Москва, 3 октября. В Москве проживает 11, 7 млн человек, из них 6,9 млн человек являются коренными жителями столицы.

По данным Росстата, 6 913 444 человека указали своим местом рождения столицу. То есть в Москве всего 58,9% коренных жителей.

Новую перепись населения проведут в 2020 году, ее результаты станут известны в 2021 году, пишет «Ридус». Ранее сообщалось, что к проекту «Активный граждан» присоединились более 2,6 млн горожан.

Москвичам предложили проголосовать о раздельном сборе мусора. В городе устанавливают новые емкости для сортировки бытовых отходов.