Новая волна сбора грибов в Подмосковье продлится до начала ноября

Москва, 3 октября. Новая волна сбора грибов в Подмосковье начинается в середине октября, рассказал миколог Михаил Вишневский.

Сбор грибов продлится до начала ноября, когда наступят холода. По словам эксперта, ядовитых грибов станет намного меньше, чем летом.

Грибы отлично сохраняются при температуре 3-5 градусов тепла. Чем холоднее на улице, тем меньше ядовитых грибов, пояснил миколог. Он добавил, что в это время исчезнут червивые грибы, пишет РИАМО.

Вишневский добавил, что насекомые плохо переносят пониженную температура воздуха. Поэтому грибникам придется меньше чистить пораженные грибы.

Ранее российская телеведущая Екатерина Стриженова показала гриб, который нашла в подмосковном лесу.