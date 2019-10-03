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Синоптики пообещали москвичам теплую погоду 3 октября

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Синоптики пообещали москвичам теплую погоду 3 октября

Москва, 3 октября. Облачная погода с прояснениями ожидается в столичном регионе в четверг, сообщают «Метеоновости».

Воздух в Москве прогреется до 18 градусов тепла, в Подмосковье столбики термометров поднимутся до 16 градусов тепла. Ветер подует с юго-западной стороны со скоростью до 10 метров в секунду.

Днем содержание кислорода в воздухе понизится, некоторые люди могут почувствовать недомогание. Это касается гипотоников и гипертоников, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Петербург пришло похолодание. В выходные ожидается первый снег.

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