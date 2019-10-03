Москвичей пригласили в парки на День музыки

Москва, 3 октября. В столичных парках состоятся концерты в рамках Международного дня музыки, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Первый вечер музыки состоится 6 октября. Классическую музыку сыграют в Воронцовском парке, здесь прозвучат народные песни, музыка Шостаковича, Чайковского, Рахманинова.

Рок-музыку можно послушать в парке «Фили», где выступит группа «Неждан Негадан». После концерта организуют джем, пишет «Вечерняя Москва».

В Лианозовском парке москвичей ждет вечер электронной музыки, вход свободный. Ранее сообщалось, что с 4 октября на Красной площади в Москве откроется фестиваль «Золотая осень».

В нем примут участие фермерские хозяйства из 43 регионов страны. Они привезут молочную продукцию, сыры, хлебобулочные изделия, овощи.