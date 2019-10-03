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Восемь московских учителей получили гранты за вклад в развитие МЭШ

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Восемь московских учителей получили гранты за вклад в развитие МЭШ

Москва, 3 октября. Восемь столичных преподавателей получили гранты за вклад в развитие «Московской электронной школы» (МЭШ), говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Система грантов является мощным стимулом для развития МЭШ и всей системы образования в Москве. Педагоги принимают активное участие в проекте, они стремятся к профессиональному признанию.

В сентябре самым популярным сценарием урока стала разработка учителей начальных классов «Работа с информацией. Метапредметные умения». Ею воспользовались другие педагоги 1800 раз, пишет «Вечерняя Москва».

В 2019 году МЭШ отмечает три года со дня основания проекта. По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, знания должны быть открыты всему миру. Он предложил сделать открытый доступ к библиотеке проекта.

Ранее он отметил, что в создании МЭШ принимают участие более 50 тысяч учителей. 

 

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