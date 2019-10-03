Москва, 3 октября. Москвичам предложили проголосовать за раздельный сбор мусора в проекте «Активный гражданин».

Горожане должны ответить на вопрос, готовы ли они сортировать мусор. В столице уже началась установка емкостей для разного вида бытовых отходов.

Рабочие переоборудуют контейнерные площадки. Синие баки предназначены для пластика, стекла, бумаги — всего, что можно переработать. Серые баки установили для смешанных отходов, пишет «Вечерняя Москва».

Летом москвичи на портале «Активный гражданин» выбирали лучшие фото города. За последние годы к проекту подключились более 2,5 млн человек.