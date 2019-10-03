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Наземный транспорт в Москве начали готовить к зиме

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Наземный транспорт в Москве начали готовить к зиме

Москва, 3 октября. Общественный транспорт начали готовить к зиме, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

У городских и частных перевозчиков проверили системы отопления в салонах автобусов. Как рассказал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, в наземном транспорте зимой будет поддерживаться комфортная температура.

В метро включат обогрев ступеней, очистят грязеприемники. Частные перевозчики перешли на новое расписание, поэтому сократились интвервалы между автобусами, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Москве на маршруты вышли около 1000 «говорящих» автобусов. Стоящие на остановке люди теперь будут лучше ориентироваться благодаря объявлению номера автобуса через динамики.

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