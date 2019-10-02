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Парк волшебных скульптур появится на северо-востоке Москвы

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Парк волшебных скульптур появится на северо-востоке Москвы

Москва, 2 октября. Парк волшебных скульптур появится в Бибирево, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Замдиректора ГБУ «Жилищник района Бибирево» Алексей Пантелеймонов рассказал, что в парке планируется сделать дорожки, привести в порядок газоны, фонари. Здесь установят пять скульптур работы Сергея Коненкова.

Парк волшебных скульптур появится на северо-востоке Москвы

Благоустройство парка планируется завершить до конца 2019 года. Летом в Бибирево открыли парк света, где оборудовали десткую площадку, установили скамейки со светодиодной подсветкой.

Для пешеходов устроили дорожки, для владельцев собак создали площадки для выгула животных.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл 2 октября два новых здания суда на Верейской улице, а также две новые платформы на Белорусском вокзале.

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