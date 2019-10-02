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Большой экомаркет откроется на Красной площади 4 октября

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Большой экомаркет откроется на Красной площади 4 октября

Москва, 2 октября. Большой экомаркет откроется на Красной площади в дни фестиваля «Золотая осень», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фестиваль пройдет с 4 по 13 октября, в нем примут участие производители из 43 российских регионов. Москвичам предложат купить фермерские продукты.

«Совместно с министерством сельского хозяйства РФ мы впервые откроем площадку «Золотой осени» на главной площади страны»,  — рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. 

Чиновник добавил, что к фестивалю присоединятся крупные столичные торговые сети. Они проведут акции, по которым можно приобрести товары со скидкой до 30%.

На окружных площадках организаторы фестиваля проведут мастер-классы по кулинарии и садоводству. Москвичей ждут более 1800 образовательных семинаров, в том числе по земледелию и животноводству.

Ранее сообщалось, что производители Московской области примут участие в гастрономическом фестивале. Они представят натуральные сыры, овощи, хлебобулочные изделия.

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