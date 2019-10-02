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«Говорящие» автобусы вышли на маршруты возле медучреждений Москвы

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«Говорящие» автобусы вышли на маршруты возле медучреждений Москвы

Москва, 2 октября. Автобусы оснастили динамиками, которые будут объявлять номер маршрута людям на остановках, сообщили в «Мосгортрансе».

«Говорящие» автобусы помогут слабовидящим пассажирам лучше ориентироваться. По словам директора службы информационных технологий предприятия Дмитрия Ерзамаева, динамиками оснастили одну тысячу автобусов.

Транспорт проходит по маршрутам возле социальных и медицинских учреждений. Руководство Всероссийского общества слепых высоко оценило инициативу «Мосгортранса».

Эта система не имеет аналогов в мире. Ранее сообщалось, что электробусы перевезли в Москве за год более 10 миллионов пассажиров. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, до конца 2019 года количество электробусов достигнет 300.

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