Собянин открыл новые здания столичных судов

Москва, 2 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новые здания судов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства российской столицы.

Градоначальник открыл Первый апелляционный и Второй кассационные суды общей юрисдикции на Верейской улице. Здания судов находятся в удобном месте, транспортная доступность обеспечена за счет реконструкции Можайского и Аминьевского шоссе.

Собянин подчеркнул, что столичные власти планируют реализовать программу улучшения материальной базы судов. Речь идет о ремонте старых зданий и строительстве новых.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы открыл две новые платформы на Белорусском вокзале. По данным департамента по экономической политике столицы, в 2019 году зарегистрировали более 44 тысяч предпринимателей.

Собянин отметил, что у властей Москвы большие амбиции по части реализации крупных проектов в сфере развития социальной, транспортной инфраструктуры.