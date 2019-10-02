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ЦОДД предупредил водителей об ограничениях на дорогах в Москве

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ЦОДД предупредил водителей об ограничениях на дорогах в Москве

Москва, 2 октября. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил водителей об ограничениях на дорогах.

Одну полосу перекрыли в Олсуфьевском переулке и на набережной Тараса Шевченко до 20 октября, там ведутся аварийные работы. Дорожные рабочие начали реконструкцию инженерных сетей в Савеловском проезде до 25 ноября.

Ремонт также начнется на Шелепихинской набережной с 8 октября по 25 декабря и Дегунинской улице. Ограничения ввели на проезде Серебрякова в связи со строительством Северо-Восточной хорды, пишет издание «Вечерняя Москва».

В ЦОДД напомнили автомобилистам, что нужно строить маршрут поездки заранее и следить за ситуацией на дороге. Ранее столичные власти сообщили о начале программы реконструкции дорог в Новой Москве.

К 2024 году планируется отремонтировать и построить порядка 500 километров дорог. За последние годы загрузка московских дорог снизилась на 10 процентов.

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