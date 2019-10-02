Более 40 тысяч предпринимателей зарегистрировали в Москве в 2019 году

Москва, 2 октября. За семь месяцев в Москве зарегистрировали 44,7 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Новых бизнесменов стало на 9,3% больше по сравнению с 2018 годом. По словам заммэра Москвы по экономической политике Владимира Ефимова, в общей сложности в столице зарегистрировано 343 тысячи ИП.

Рост числа предпринимателей отмечен в сфере торговли, перевозок, питания и услуг. Бизнесменам выгодно открывать новые точки и предоставлять новые услуги из-за благоприятного инвестиционного климата.

Москва предоставляет льготы и преференции, поддерживает информационно. Для новых ИП действуют налоговые каникулы на два года, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что предприниматели столицы поддержали проект «Московское долголетие».