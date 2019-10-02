Собянин открыл две новые платформы на Белорусском вокзале

Москва, 2 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл пригородный павильон и дополнительные платформы на Белорусском вокзале, сообщили в пресс-службе правительства российской столицы.

В церемонии открытия также принял участие директор РЖД Олег Белозеров. По словам Собянина, подготовка в открытию наземного метро — МЦД вступила в завершающую фазу, пишет «Вечерняя Москва».

«Белорусский вокзал станет одной из самых востребованных станций МЦД-1», — сказал градоначальник, его слова приводит РИАМО.

Он добавил, что за последние годы была проведена реконструкция площади у Белорусского вокзала, восстановлено движение трамваев, благоустроены выходы из метро.

Ранее Собянин побывал на старте проходки юго-западного тоннеля БКЛ. По его словам, новые станции Большой кольцевой линии разгрузят центральные станции метро на 15%.

Он отметил, что у Москвы амбициозные планы по развитию транспортной инфраструктуры.