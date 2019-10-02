Москва, 2 октября. Женщина умерла в Москве после пластической операции по коррекции груди, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета РФ по столице.

По данным ведомства, трагедия произошла накануне, 31-летней женщины не стало в городской клинической больнице. В медицинское учреждение ее госпитализировали после того, как ухудшилось ее самочувствие.

Предшествовала этому операция, проведенная в одной из частник клиник, передает «Вечерняя Москва».

Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, пишет «РИАМО».

В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы», — говорится в сообщении ГУ СК РФ по Москве.

Напомним, во второй половине 2018 года специалисты Росздравнадзора провели проверки, в ходе которых выявили нарушения законодательства почти в 70% медицинских организаций, которые оказывают услуги по пластической хирургии на территории России. Речь шла об использовании незарегистрированных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарств, отсутствии медицинского оборудования, недостаточной подготовке пластических хирургов.

При этом депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров и вовсе предложил направлять клиентов пластических хирургов перед операцией к психиатру.