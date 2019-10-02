Более 400 мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД установят в Подмосковье

Москва, 2 октября. Минтранс Московской области опубликовал список участков на дорогах в регионе, где появятся мобильные комплексы фото и видеофиксации.

Система фиксации нарушений была введена в 2017 году. По поручению президента России Владимира Путина Минтранс Подмосковья обнародовал список установки 450 комплексов фиксации нарушений ПДД.

Места дислокаций комплексов обновляются каждый месяц. Со списком можно ознакомиться на официальном сайте министерства, передает «360».

В декабре прошлого года в Москве заработала нейронная сеть для фиксации нарушений ПДД на столичных дорогах. Столичные власти планируют, что новая технология сделает дороги более безопасными для водителей и пешеходов.