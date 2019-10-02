Полиция в Москве задержала подозреваемых в мошенничестве с кредитами

Москва, 2 октября. Двенадцать человек подозреваются в мошенничестве в сфере кредитования в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники уголовного розыска при участии Росгвардии пресекли деятельность организованной преступной группы. По словам Ирины Волк, к правоохранителям обратились представители нескольких банков.

Они сообщили, что выдали кредит по онлайн-заявкам, однако заемщик не погашал кредит. Сумма ущерба превысила миллион рублей.

В результате оперативных мероприятий задержаны 12 человек. В ходе обысков правоохранители обнаружили печати, штампы регистрации, доверенности и прочие документы для получения кредитов.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в сфере кредитования, 11 человек находятся под стражей, еще один под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что мошенник похитил почти два миллиона у французского предпринимателя в Москве. Он связался с бизнесменом по телефону и, представившись сотрудником банка, запросил пароли от личного кабинета в интернет-банке.