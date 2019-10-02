Жители Подмосковья сдали более 39 тонн донорской крови в 2019 году

Москва, 2 октября. Более 39 тонн донорской крови заготовили в Московской области за восемь месяцев 2019 года, сообщили в Минздраве Подмосковья.

Московская область полностью покрывает нужды в донорской крови. По словам министра Татьяны Мухтасаровой, это стало возможным благодаря активным жителям и слаженной работе организаций по сбору крови.

Глава Минздрава Московской области поблагодарила волонтеров за вклад в развитие донорского движения. Она добавила, что кровь нужна онкобольным, пациентам с сильной кровопотерей, ожогами, травмами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Главврач областной станции переливания крови Мария Аппалуп отметила, что в октябре планируются выезды в 30 муницпалитетов. Это необходимо, чтобы жители районов имели возможность сдать кровь рядом с домом.

Ранее сообщалось, что в августе в столичном парке «Сокольники» состоялся фестиваль, приуроченный к столетию скорой помощи. Для москвичей провели семинары и лекции о здоровье, профилактике вирусных заболеваний и мастер-классы по оказанию первой помощи.