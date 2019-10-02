Завод по производству зубной пасты построят в Подмосковье

Москва, 2 октября. Церемония закладки камня в основание завода по производству немецкой зубной пасты Lacalut состоялась в индустриальном парке «Богородский».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии. Он отметил, что власти региона заинтересованы в новых инвесторах.

На заводе «Доктор Тайсс Натурварен Рус» будут производить средства по уходу за полостью рта, лекарство от простуды и препарат для лечения болей в суставах. Первый этап строительства планируется завершить в 2020 году.

Площадь строительства составила 12 тыс. квадратных метров, здесь появится почти сто рабочих мест, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Крыму планируют построить большой агропарк. На этой территории появится завод по производству кофе.