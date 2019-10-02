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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра

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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра

Москва, 2 октября. «Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение действует с 3 по 5 октября. В четверг в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, возможен дождь. 

Ветер усилится до 15 метров в секунду, воздух прогреется до 19 градусов тепла. В пятницу ветер подует со скоростью до 17 метров в секунду, пишет РИАМО.

В субботу температура воздуха составит 10 градусов тепла, синоптики ожидают сильный дождь. С 4 октября в столичном регионе начнутся обложные дожди, которые будут идти почти неделю.

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