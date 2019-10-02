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Более 500 км дорог построят в Новой Москве к 2024 году

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Более 500 км дорог построят в Новой Москве к 2024 году

Москва, 2 октября. Более 500 километров дорог планируют построить и реконструировать в Новой Москве к 2024 году, сообщили в департаменте развития новых территорий Москвы.

Дорожный каркас ТиНАО будет состоять из Киевского, Калужского шоссе, МКАД, ЦКАД. По словам главы департамента Владимира Жидкина, протяженность дорожной сети ТиНАО превысит 2 тысячи км к 2035 году.

В общей сложности загрузка дорог в районе снизилась на 10%. Рабочие расширили дороги, установили фонари, светофоры, обустроили тротуары для пешеходов.

На улицах появились новые остановочные комплексы. Там, где дороги проходят рядом с жилыми домами, установили шумозащитные экраны, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что к 7 октября на четырех улицах российской столицы появятся выделенные полосы. Их протяженность не превысит километр, они необходимы для общественного транспорта на участках, где часто происходят заторы.

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