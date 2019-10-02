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Гастрофестиваль «Золотая осень» откроется на Красной площади 4 октября

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Гастрофестиваль «Золотая осень» откроется на Красной площади 4 октября

Москва, 2 октября. Гастрономический фестиваль «Золотая осень» пройдет с 4 по 13 октября на Красной площади в Москве, сообщил министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин.

Подмосковные фермеры представят сыры, хлебобулочные изделия и овощи. Ожидается участие более сотни сельхозпроизводителей из 50 регионов страны.

По словам Андрея Разина, на фестивале москвичи могут попробовать такие марки сыров как «Истринский Пармезан», «Шульгино» «Куликово». Хлебопекарни привезут гречневый, пражский, деревенский хлеб и сдобные изделия.

Для гостей праздника заработает музей сельхозтехники, пишет РИАМО. Ранее сообщалось, что с 3 по 5 октября на ВДНХ заработает выставка «Город: детали», на которой представят проекты по развитию городской среды.

До 10 октября продлится выставка художественных работ проекта «Московское долголетие» на станции метро «Воробьевы горы».

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