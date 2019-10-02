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Выставка проекта «Московское долголетие» открылась в метро

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Выставка проекта «Московское долголетие» открылась в метро

Москва, 2 октября. Выставка работ участников проекта «Московское долголетие» открылась на станции метро «Воробьевы горы», сообщили в пресс-службе метрополитена Москвы.

Экспозиция открылась 1 октября, на ней представлено около сотни творческих работ и фотографий. Экспонаты находятся в десяти стеклянных колбах прямо на платформе.

Картины выполнены красками и карандашами в разных жанрах живописи. Они были созданы на курсе «Изобразительное искусство». Экспозиция продлится до 10 октября, пишет РИАМО.

Выставка проекта «Московское долголетие» открылась в метро

Ранее сообщалось, что 1 октября стартовал осенне-зимний сезон проекта для активных пожилых людей «Московское долголетие». Программу поддержали спортивные организации, предприниматели, волонтеры и общественные деятели.

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