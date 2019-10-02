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Таксист в Подмосковье попытался изнасиловать девочку-подростка

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Таксист в Подмосковье попытался изнасиловать девочку-подростка

Москва, 2 октября. Полиция задержала таксиста, который пытался изнасиловать девочку-подростка в подмосковной Балашихе, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел 29 сентября на Шоссе Энтузиастов. Семиклассница вызвала такси, чтобы добраться домой. К ней подъехал Ford Focus, за рулем которого находился иностранец.

Уроженец Узбекистана 1976 года рождения напал на 13-летнюю школьницу. Как отмечает KP.Ru, девочке удалось вырваться из рук злоумышленника. Подозреваемого доставили в отделение СК РФ по Московской области, ведется проверка.

Ранее сообщалось, что полиция задержала в Ленинградской области уроженца Таджикистана по подозрению в изнасиловании 13-летней дочери.

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