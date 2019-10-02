Молодежные проекты представят на выставке «Город: детали» на ВДНХ

Москва, 2 октября. Выставка «Город: детали» пройдет в столице с 3 по 5 октября, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Участники выставки на ВДНХ представят проекты по улучшению городской среды. Многие предложения ориентированы на молодежь, пишет «Вечерняя Москва».

По словам участницы деловой программы выставки Елены Зеленцовой, для молодежи предлагают нестандартные решения, связанные с новыми технологиями и спортом. Среди них уличный DJ-пульт.

Желающие смогут подключить свой смартфон к аппаратуре и сводить треки, отмечает РИАМО. Еще один интересный проект — площадка для текбола. Эта игра, которая напоминает настольный теннис, становится популярной среди молодежи.

Ранее сообщалось, что с 1 октября стартовал новый сезон проект для старшего поколения «Московское долголетие». Организаторы расширили программу проекта, добавив новые культурные и образовательные направления.