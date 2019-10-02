Новый сезон проекта «Московское долголетие» стартовал в столице

Москва, 2 октября. Осенне-зимний сезон проекта «Московское долголетие» стартовал 1 октября, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Для москвичей старшего поколения подготовили три новых направления и расширили список образовательных, культурных и спортивных программ. По словам тренера по скандинавской ходьбе Ларисы Казьминой, именно ходьба помогает человеку стать счастливее.

Активным горожанам нравятся встречи с единомышленниками, общение на свежем воздухе. Они заводят новых друзей, отмечает «Вечерняя Москва».

«Сейчас у меня занимаются около 200 человек — семь групп. И люди в них преображаются на глазах», — подчеркнула тренер, ее цитирует РИАМО.

Педагог по вокалу Елизавета Родина рассказала, что многие ее ученики никогда раньше не пели, но очень хотели научиться. После выхода на пенсию они сосредоточились на своем хобби, а проект «Московское долголетие» им помогает.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что проект для старшего поколения поддержали коммерческие предприятия, спортивные учреждения, волонтеры.