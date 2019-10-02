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Библиотека с интерьером в стиле «Алисы в Стране чудес» открылась в Москве

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Библиотека с интерьером в стиле «Алисы в Стране чудес» открылась в Москве

Москва, 2 октября. Столичная библиотека № 234 на улице Габричевского открылась после ремонта, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В этой библиотеке много книг в жанре фантастики и фэнтези. Поэтому дизайнеры решили сделать интерьер по мотивам книги Льюиса Кэролла «Алиса в Стране чудес».

К примеру, в зале «Комната Алисы» пол и потолок напоминают шахматную доску. В этом зале можно проводить семинары, лекции, индивидуальные занятия, пишет РИАМО.

В многофункциональных залах собраны справочники, энциклопедии. На мобильных стеллажах представлены книги победителей литературных премий в области фантастики.

Библиотека с интерьером в стиле «Алисы в Стране чудес» открылась в Москве

Столичные библиотеки пользуются большой популярностью у москвичей. В течение лета библиотеки под открытым небом посетили более 35 тысяч человек.

Московские библиотекари регулярно составляют топ-листы книг для детей и подростков, делятся рекомендациями с родителями, как организовать досуг молодежи.

Ранее сообщалось, что 8 октября в библиотеке имени Рудомино стартует цикл лекций о современной и классической музыке.

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