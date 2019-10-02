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Выделенные полосы организуют еще на четырех улицах Москвы

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Выделенные полосы организуют еще на четырех улицах Москвы

Москва, 2 октября. На четырех улицах столицы с 7 октября появятся выделенные полосы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Новые полосы организуют для общественного транспорта на Новослободской, Краснодарской и Марксистской улицах, а также на улице Маршала Шестопалова. В департаменте транспорта отметили, что короткие выделенные полосы нужны на участках, где часто возникают пробки, отмечает «Вечерняя Москва».

«Выделенки» помогают сделать движение городского транспорта быстрым и равномерным. Власти Москвы планируют организовать еще семь коротких выделенных полос протяженностью до километра, пишет РИАМО.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ввод в эксплуатацию Большой кольцевой линии (БКЛ) частично разгрузит МЦК и Кольцевую линию. Началась проходка юго-западного участка БКЛ.

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