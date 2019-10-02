Приложению «Госуслуги Москвы» исполнилось шесть лет

Москва, 2 октября. Приложение «Госуслуги Москвы» отмечает шестилетие, говорится в сообщении на официальном портале мэра Москвы.

В этом году приложение вошло в двадцатку лучших приложений органов власти в App Store. Его скачали почти 3 миллиона человек.

По словам главы департамента информационных технологий столицы Эдуарда Лысенко, темп жизни Москвы заставляет создавать технологии, которые упрощают жизнь, пишет «Вечерняя Москва».

Горожане могут получить многие услуги онлайн, им не нужно обращаться в органы власти. Ранее сообщалось, что большой популярностью также пользуется платформа «Активный гражданин».

Она позволяет москвичам участвовать в жизни столицы, принимать важные решения, голосовать за проекты развития районов.