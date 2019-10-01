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Три человека госпитализированы после столкновения трамваев в Москве

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Три человека госпитализированы после столкновения трамваев в Москве

Москва, 1 октября. Два трамвая столкнулись на востоке Москвы в районе дома №13 по Ростокинскому проезду, сообщили Федеральному агентству новостей очевидцы.

ДТП произошло вечером в понедельник на Ростокинском проезде в районе дома №13, столкнулись два трамвая.

По предварительным данным, в ДТП с общественным транспортом пострадали шесть человек, трое из них были госпитализированы с травмами.

Очевидцы прислали ФАН фотографии с места происшествия. На снимках видно, что трамваи получили серьезные повреждения.

Три человека госпитализированы после столкновения трамваев в Москве

Три человека госпитализированы после столкновения трамваев в Москве

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