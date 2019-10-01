Современный комплекс по переработке отходов запустят в Подмосковье

Москва, 1 октября. Современный комплекс по переработке отходов откроют в Коломенском городском округе Московской области 18 октября, об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин.

Хромушин отметил, что Подмосковье активно переходит на умную систему взаимодействия с мусором, в регионе уже работают три комплекса, еще девять появятся в ближайшее время.

«18 октября мы будем открывать комплекс по переработке отходов «Мячиково» в Коломенском городском округе», — сообщил министр в комментарии телеканалу «360».

Хромушин добавил, что строительство комплексов по переработке мусора позволяет власти эффективно взаимодействовать с населением. Появление комплекса позволяет рекультивировать отходы.

В начале ноября откроется завод в Егорьевске, а до конца года запустят еще четыре подобных комплекса. Регион ждет открытия новый заводов, уже функционирующие комплексы работают на 100%.