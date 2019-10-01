Давление в Москве достигло «барического дна»

Москва, 1 октября. Атмосферное давление в Москве в первый день октября побило рекордно низкие показатели 1954 года и достигло «барического дна».

По данным ведущего научного сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, сегодня столбики барометра показали 730,6 мм ртутного столба, 65 лет назад 1 октября было зафиксировано давление 733 мм ртутного столба, пишет агентство городских новостей «Москва».

Как отмечает «Царьград», температура воздуха в столице (в отличие от давления) начнет повышаться и достигнет 15-19 градусов. Телеканал также напомнил, что до 2 октября в Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Ранее сообщалось, что в Петербурге из-за усиления ветра и сильных осадков появилась угроза резкого подъема уровня воды в Неве и Финском заливе. В связи с этим в городе закрыли дамбу.