Дорожный конфликт в Москве закончился стрельбой

Москва, 30 сентября. После дорожного конфликта на одной из улиц Москвы один из участников получил огнестрельное ранение, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел на пересечении Туристской улицы и улицы Героев Панфиловцев. После ДТП с участием Chevrolet Lacetti и Volvo завязалась словесная перепалка. В итоге один из водителей выстрелил в другого.

В полицию обратились оба участника конфликта. Один заявил, что в него выстрелили из травматического пистолета, в результате чего у него оказалась повреждена кисть. Второй сообщил, что в него распылили аэрозольный баллончик.

Источник отметил, что ДТП, ставшее причиной конфликта, было не серьезным: один водитель подрезал другого.