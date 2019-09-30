В Москве открыт прием заявок на главные экопремии года

Прием заявок на соискание премий в области охраны окружающей среды и комплексного благоустройства открыт в столице. Все желающие сразиться за звание лауреата могут присылать свои заявки до 25 октября, церемония награждения победителей пройдет в ноябре.

«Москва удерживает лидирующие позиции в рейтинге динамично развивающихся мегаполисов мира. Одна из самых главных задач правительства столицы — создание комфортной среды проживания для москвичей», — подчеркнул заместитель мэра города в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Конкурс, объявленный московским правительством, направлен на поиск свежих и необычных решений в вопросах восстановления, сохранения и развития природных экосистем и городской инфраструктуры столицы. Ежегодно премия вручается авторам лучших проектов — студентам, аспирантам, педагогам профильных вузов.

«Премии в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства проводятся ежегодно с 2011 года. Конкурсы направлены на решение вопросов сохранения и развития озелененных территорий города, стимулирование инновационных подходов в области благоустройства, а также поощрение проектных организаций, студентов, аспирантов и преподавателей архитектурных и других профильных вузов, журналистов, которые решают и освещают вопросы охраны окружающей среды», — отметил руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский.

Премией столичное правительство отмечает лучшие инициативы и организации, которые уже обратили внимание общественности на важность охраны окружающей среды в Москве. Кроме того, конкурс помогает сформировать топ ведущих столичных достижений в сфере экологически чистых и энергосберегающих технологий.

Инициативы, заявленные к рассмотрению на премию, должны быть реализованы не менее чем за год до даты начала конкурса. Упоминание проекта в СМИ обязательно. Комиссия по присуждению премий правительства Москвы под председательством руководителя департамента природопользования Антона Кульбачевского будет оценивать претендентов на премию по следующим критериям: инновационность, актуальность и эффективность предложенных решений. Большое значение будет также иметь вклад проекта в охрану окружающей среды, а также его социальная значимость. Победители конкурса получат вознаграждение в размере 200 000 рублей за первое место и 100 000 рублей — за второе, официальное удостоверение участника, а также нагрудный знак и статуэтку — символ конкурса.

Среди победителей прошлых лет — проект по повышению экологической эффективности ТЭЦ-22 при переводе с угля на природный газ, лаборатория «Зеленый офис», создающая комфортные и экологичные пространства для работы, молодежное движение волонтеров «#МосЭко», портал Экокласс.рф, предоставляющий учителям возможность проводить запоминающиеся уроки по экологии, а также акция журналистов «Комсомольской правды» по высадке именных деревьев «Сделаем Москву парком!». Популярность инновационных решений в области экологии возрастает с каждым годом.

Помимо экопремии, в столице стартовал прием заявок на конкурс лучших проектов комплексного благоустройства природных и озелененных территорий. Принять в нем участие смогут все инициативные граждане — от студентов профильных вузов до проектных бюро и организаций. Организатором выступило правительство Москвы.



На сегодняшний день Москва стала одной из самых «зеленых» столиц мира: в пределах города расположено более 120 природоохранных территорий, а перечень столичных локаций для экотуризма, а также инновационной экоинфраструктуры постоянно расширяется. В прошлом году здесь открылись два новых заказника — «Долина реки Раменки» и «Братеевская пойма». Поддержание и развитие зеленых территорий требует особого внимания от профессионалов из разных сфер — архитекторов, экологов, представителей городского управления и многих других. Это актуальное направление деятельности, горожане все активнее обращают внимание на экологическую составляющую своей жизни.

«В соответствии с национальным проектом «Экология», мы создаем безопасную и зеленую среду для отдыха, спорта и семейного досуга с учетом пожеланий горожан и с опорой на лучшие мировые экопрактики», — отметил Кульбачевский.

Среди победителей последних лет: благоустройство и озеленение объекта природного и исторического наследия — усадьбы графа Разумовского на Яузе, инновационный Парк Наук в центре «Сколково» на полностью реабилитированной заброшенной территории и масштабное благоустройство долины реки Сетуни в Ново-Переделкино с экоплощадками для спорта и отдыха. Все эти проекты значительно повышают качество жизни в столице. Теперь это не только город возможностей, но еще и комфортный и благоустроенный мегаполис, в котором любой горожанин имеет доступ к природе.

Все желающие принять участие в конкурсе могут отправлять свои заявки до 25 октября 2019 года с понедельника по четверг с 8.00 до 16.00, по пятницам с 8.00 до 15.00 по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1, комната 1416.