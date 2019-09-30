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Стали известны подробности ЧП в метро Москвы с упавшим на рельсы пассажиром

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Стали известны подробности ЧП в метро Москвы с упавшим на рельсы пассажиром

Москва, 30 сентября. Мужчина упал на рельсы перед пребывающим поездом на станции метро Тверская в столице, движение на Замоскворецкой линии временно приостановили. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей, раскрывший подробности ЧП.

Инцидент произошел в Москве в понедельник вечером. Как стало известно ФАН, машинисту, увидевшему оказавшегося на путях пассажира, удалось резко остановить состав, мужчина остался жив.

Рельсы обесточили, после чего принялись поднимать пассажира на платформу. По предварительной информации, серьезно мужчина не пострадал, он находился в шоковом состоянии от пережитого. Кроме того, нет признаков, что упавший на рельсы был пьян. Вероятно, причиной случившегося стала неосторожность пассажира.

Как сообщила пресс-служба московского метрополитена, некоторое время движение поездов от «Белорусской» до «Новокузнецкой» было прекращено, но его уже восстановили.

Напомним, 23 сентября в петербургском метро попал под поезд молодой человек, спасти его не удалось. Инцидент произошел на станции «Площадь Александра Невского — 2». Погибшим пассажиром оказался студент института имени Бонч-Бруевича 2001 года рождения, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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