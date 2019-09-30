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Пожарные, газовики и медики Подмосковья присоединились к «Тетрис челленджу»

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Пожарные, газовики и медики Подмосковья присоединились к «Тетрис челленджу»
Москва, 30 сентября. Российские сотрудники экстренных служб не остались в стороне от охватившего мир «Тетрис челленджа» (Tetris challenge). Одним из первых вызов приняли спасатели, газовики и медики в Подмосковье.

Однако, как отмечает телеканал 360, если их западные коллеги просто собирают лайки в соцсетях, то пожарные, медики и газовики в Московском регионе еще и отрабатывают полезные навыки, а в их работе умение работать слаженно, оперативно и быстро, имеет огромное значение.

Главный механик АО «Мособлгаз» Александр Яблочнюк рассказал, что у их команды даже даже есть 15-минутный дедлайн.

«Работают нормально: слаженно и организованно. Задача нестандартная, но мы любую выполним. Никто, кроме нас!» — подчеркнул он.

Суть челленджа состоит в том, что сотрудники экстренные службы паркуют служебное авто, раскладывают рядом с ним оборудование, а затем ложатся на землю. Затем их фотографируют сверху, например, с помощью квадрокоптера.

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