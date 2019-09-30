Митинг 29 сентября в Москве стал «бизнес-шоу» Навального, считает Гаспарян

Москва, 30 сентября. Прошедший в Москве митинг стал «бизнес-шоу» блогера Алексея Навального. Такое мнение высказал в понедельник журналист Армен Гаспарян.

Он обратил внимание на то, что так называемая «оппозиция» в очередной раз решила подставить людей под дубинки, а после уехать отмечать за границу. Гаспарян напомнил, что после вынесения приговоров участникам прошлых акций Навальный устроил бурную вечеринку.

«Итоги акции 29 сентября очевидны уже сейчас: организаторы используют все средства, чтобы призвать людей на митинг, затем подставят, а сами улетят отдыхать. И так до бесконечности. Для всех, кто забыл-видео вечеринки ФБК в день оглашения приговоров», — пишет журналист в Twitter.

Аналогичной точки зрения придерживается и бывший член штаба Навального Виталий Серуканов. В своем Telegram-канале «Укол Зонтиком» он назвал митинг «театром-мюзиклом», цель которого — «засадить кучу людей», чтобы потом использовать их в качестве жертв системы для привлечения новых сторонников, пишет портал Nation News.

Напомним, что Либертарианская партия 29 сентября провела согласованный митинг в поддержку Павла Устинова. Мэрия Москвы распорядилась перекрыть движение на проспекте Сахарова, где проходило мероприятие. Между тем, ранее сообщалось, что Центр Сахарова проводил тренинги по подготовке провокаторов для участия в незаконных митингах. Главными спонсорами Сахаровского центра выступают западные фонды.