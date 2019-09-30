Московские аэропорты отменили и задержали десятки рейсов из-за непогоды

Москва, 30 сентября. Московские аэропорты отменили и задержали около 40 рейсов из-за нелетной погоды. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

В 9.50 во «Внуково» было задержано 9 рейсов, в «Домодедово» — 24 рейса, а в «Шереметьево» — три рейса. Кроме того, в «Домодедово» отменены три вылета.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра с порывами. Предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать с 09.00 (время московское) 30 сентября до 09.00 2 октября.

В центре погоды «Фобос» уточнили, что в понедельник в столице будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха поднимется до 14 градусов тепла, а в Московской области — до 10-15 градусов. При этом порывы ветра составят 3-8 метров в секунда.

В целом, как полагают синоптики, в течение недели в центральной части России установится относительно теплая для сентября погода. Днем столбик термометра будет подниматься до плюс 15-18, а ночью падать до плюс 8-13 градусов. На юге Центрального федерального округа (ЦФО) — в Воронежской, Белгородской, Липецкой областях — столбики термометров покажут до 22 градусов, однако возможны осадки в виде дождей.