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Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

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Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Москва, 30 сентября. Желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным интернет-издания «Подмосковье сегодня», предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать с 09.00 мск 30 сентября до 09.00 2 октября. 

В центре погоды «Фобос» уточнили, что в понедельник в столице будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди. Столбик термометра поднимется до 14 градусов тепла. В Московской области температура поднимется до 10–15 градусов тепла. Порывы юго-западного ветра составят до 3–8 метра в секунду.

Ведущий специалист «Фобоса» Елена Волосюк в комментарии РИАМО уточнила, что погода в Московском регионе ожидается не по сезону теплой с температурным режимом почти на 3-5 градусов выше нормы. Это связано с тем, что в атмосфере над европейским континентом усиливается деятельность атлантических циклонов.

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