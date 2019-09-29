Монсон дал мастер-класс на молодежном фестивале в Подмосковье

Москва, 29 сентября. Известный американский боец ММА Джефф Монсон дал мастер-класс по боевым единоборствам на фестивале «Победа жизни».

Молодежный фестиваль прошел в подмосковном Одинцово. Соревнования состоялись уже в восьмой раз, на площадке спортивного праздника организовали трассы для байкеров, скейтеров.

Получивший российское гражданство Монсон показал интересные приемы борьбы. Он признался, что сейчас много людей, которые проводят время за компьютером. Монсон призвал к активному отдыху.

«Такие фестивали делают людей активными, популяризируют спорт!» — сказал боец, его слова передает «360».

Организатор фестиваля Федор Харитонов отметил, что молодежи нравятся площадки киберспорта, воркаута, исторические выставки. Фестиваль собрал сотни участников несмотря на плохую погоду.

Ранее сообщалось, что спортсмен из Подмосковья завоевал серебряную медаль на турнире по тхэквондо в Москве.