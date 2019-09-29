Более 500 человек приняли участие в соревнованиях ГТО в Подмосковье

Москва, 29 сентября. Соревнования на Кубок ГТО состоялись в подмосковном Щелково, участниками спортивного праздника стали более 500 человек.

Как сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области, соревнования прошли в четырех возрастных категориях. Мужчины состязались в беге, подтягивании, рывке гири, наклонах, прыжках в длину и в других видах спорта.

Женщины демонстрировали мастерство в прыжках в длину, метании мяча, стрельбе из пневматической винтовки. По словам министра спорта области Романа Терюшкова, такие мероприятия приобщают людей к спорту и популяризируют здоровый образ жизни.

Ранее сообщалось, что спортсмен из Подмосковья занял второе место на международном турнире по тхэквондо, который прошел в российской столице.